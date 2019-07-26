2019/07/26 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائما ًهي الجزيرة البريطانية التي إختفت حدودها البرية, فصبت كامل جهودها على حدودها البحرية, وطورت أساطيلها ومدافعها, وانطلقت قرصانا ًيجوب البحار والمحيطات, بحثا ًعن النفوذ وأموال الغير, وبالمال الصهيوني تحولت إلى أكبر القراصنة اللذين عرفهم التاريخ, ودُعيت “جحافلها” وأساطيلها البحرية بـ “قرش البحر القاتل”….هكذا أصبحت بريطانيا القوة العظمى التي حكمت وتحكم العالم بوجهيها الظاهر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا لاعبٌ بديل في الوقت الضائع النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا لاعبٌ بديل في الوقت الضائع) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا لاعبٌ بديل في الوقت الضائع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).