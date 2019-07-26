معن: القبض على قيادي كبير بعصابات

2019/07/26 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، اليومالجمعة، القبض على عنصر بـ "حسبة داعش" في أيسر الموصل.





وقال معن في بيان

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