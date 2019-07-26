قاعدة العديد على سطح المباحثات القطرية الأمريكية

2019/07/26 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د- حسين عمر توقة

لا أحد يعرف على وجه التحديد عدد القواعد الأمريكية المنتشرة في العالم ولكن المراكز الإستراتيجية والتقارير الإستخبارية تؤكد أن لديها أكثر من

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