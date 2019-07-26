بالصور:نجاة الفنان نزار علوان من موت محقق في حادث سير في الديوانية

2019/07/26 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجا الفنان الكوميدي " نزار علوان" من موت محقق على الطريق السريع الديوانية _سومر أثر تعرض سيارة فريق فني إلى جانب علوان إلى الإنقلاب في الطريق.مصدر أمني في سومر أكد لوكالة نون الخبرية " بأن علوان وزملائه يتمتعون بصحة جيدة وقدمت لهم كافة الإسعافات الأولية.

وكان الى جانب علوان المخرج عباس الشواك والفنانة" حياة ".

متابعة / ياسر الشمري

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