2019/07/26 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC منعت السلطات السعودية دخول المسافرين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أراضيها، خوفا من تفشي وباء إيبولا خلال موسم الحج الشهر المقبل.وجاءت خطوة المنع في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية، يوم الأربعاء، بعد قرار منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إعلان حالة طوارئ دولية جراء تفشي الوباء.وأكد البيان أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على البلد إفريقي الذي حرم مواطنيه من الحج! المركز الخبري الوطني.

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