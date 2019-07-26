العصائب: البصرة تشهدُ تقدماً على مستوى الخدمات!

2019/07/26 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد #النائب عن محافظة #البصرة، التابع لحركة “#عصائب أهل الحق” #عدي_عواد، أن البصرة تشهد تقدماً نسبياً بما يتعلق بالخدمات وتوفير #المياه والكهرباء.وقال عواد لـ”الحل العراق“، […]

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