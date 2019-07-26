نائب عن نينوى: الحكومة تنوي نقل عوائل داعش من سوريا الى الموصل

2019/07/26 | 17:34

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن محافظة نينوى، شيروان دوبرداني، عن نية الحكومة لنقل عوائل ارهابيي داعش العراقيين والتي ت...

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