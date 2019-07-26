هذه درجات الحرارة للأيام المقبلة: منخفض بارد في بغداد والجنوب

2019/07/26 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق توقعَ #الراصد الجوي #علي_الزيادي، اليوم الجمعة، أن تشهد البلاد تدني مستوى #ارتفاع درجات #الحرارة بدءً من اليوم وإلى الأيام الثلاثة المقبلة.ونقلت وسائل إعلام عن الزيادي، […]

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