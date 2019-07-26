2019/07/26 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، بأن القوات الامنية تنتشر على طريق موصل اربيل لحماية التظاهرات المزمع انطلاقها عصر، اليوم الجمعة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية تنتشر على طريق (موصل_اربيل ) مقابل ناحية برطلة لحماية المظاهرات التي ستبدأ بعد ساعات قليلة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن التظاهرات التي ستخرج اليوم هي "للمطالبة ببقاء لواء ٣٠ في سهل نينوى".

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