المكون الشبكي ينظم تظاهرة احتجاجا على شمول “وعد قدو” بقائمة العقوبات الامريكية

2019/07/26 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة… تظاهر المئات من ابناء المكون الشبكي، الجمعة، على الطريق الرابط بين الموصل واربيل احتجاجا على شمول قيادي بالحشد الشعبي بقائمة العقوبات الامريكية، وقرار اخراج لواء 30 التابع للحشد من منطقة سهل نينوى.وقال مصدر في حديث صحفي اطلعت عليه / بدر نيوز/ ، إن “تظاهرات حاشدة انطلقت اليوم، من قبل المكون الشبكي […]

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