2019/07/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / خطوة برس أعلنت الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة رؤوس اغنام في مدينة الموصل.وذكر معن في بيان تلقت “خطوة برس”، نسخة منه، ان “مديرية شرطة ابي تمام (مركز القاهرة) التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات والتحري القت القبض على (٣) متهمين قاموا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمين بسرقة أغنام في الموصل وكالة خطوة برس.

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