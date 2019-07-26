الرافدين يحدد فروعه المشمولة بالحصول على قروض بسماية

2019/07/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس حدد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، فروعه المشمولة بالحصول على قروض شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني في بغداد.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “خطوة برس” إن “الفروع المخصصة لمنح قروض بسماية هي (الباب الشرقي، الفردوس، الأمين ،المستنصر ،حي الزهراء، الخلفاء، براثا، القصر الأبيض، الحي العربي، حي العامل)”، مشيرا

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