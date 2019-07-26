2019/07/26 | 17:44

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب والرياضة د. احمد رياض يوجه كوادر الوزارة بمتابعة مراحل انجاز ملعب الزوراء وضرورة إكماله ليحتضن مباريات الزوراء بالموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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