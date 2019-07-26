2019/07/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني الذي تعرض في وقت سابق إلى نضح وتسرب في الكيلو متر (70 ) في محافظة المثنى، مؤكدة استئناف عمليات ضخ الغاز بالمستويات الطبيعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى موقع الغدير، نسخة منه، إن "الفرق الفنية والهندسية في الشركة خطوط الأنابيب النفطية استطاعت معالجة مشكلة تسرب الغاز الذي تم اكتشافه في أنبوب الغاز الوطني وإعادة تأهيله بعد استبدال المقطع المتضرر واستئناف الضخ في فترة قياسية رغم الظروف الجوية السيئة وارتفاع درجة الحرارة في صحراء السماوة".وأضافت الوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان أوعز بمعالجة النضح او التسرب بفترة قياسية من دون تأثر محطات توليد الطاقة الكهربائية بعمليات التجهيز المقررة"، لافتا الى أنها "وفرت جميع متطلبات توفير الوقود البديل في حالة وجود نقص في ذلك، لكن اندفاع واصرار العاملين في شركة خطوط الانابيب تمكنت من إنجاز العمل بوقت قياسي".وكان أنبوب الغاز الوطني قد تعرض امس الى نضح في احد أجزاءه في محافظة المثنى.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يعلن استئناف عمليات ضخ الغاز بعد إصلاح التسرب في الأنبوب ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يعلن استئناف عمليات ضخ الغاز بعد إصلاح التسرب في الأنبوب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).