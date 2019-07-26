الحشد الشعبي يكشف عن هوية المسؤول الأمني لـ

2019/07/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القيادة في بيان، تلقى موقع الغدير، نسخة منه، أن "ما يعرف بالمسؤول الأمني في داعش لمناطق غرب نينوى تم قتله إلى جانب 6 من مرافقيه في منطقة جبل سنجار"، مبينة أن "الإرهابي المدعو عبدالله الصياد من سكنة حي الكرامة في مدينة الموصل".وأضافت، أن "قوة خاصة من قيادة عمليات نينوى اشتبكت مع مجموعة الإرهابي الملقب الصياد بعد محاولتها التسلل الى معمل سمنت سنجار"، لافتة الى أن "القوة عثرت على 9 هواتف مع بحوزة الارهابيين وأسلحة M16 عدد 4 و مسدسات حديثة وأحزمة ناسفة".وكان الحشد الشعبي أعلن الاربعاء الماضي 24 تموز الحالي عن قتل مجموعة من "داعش" بإحباط تعرض له في قضاء سنجار غرب الموصل.

انتهى.ص.هـ.ح.

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