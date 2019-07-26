2019/07/26 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس أعلنت السلطة الكمركية في كمرك طريبيل، اليوم الجمعة، عن إعادة اصدار ارسالية خشب روسي المنشأ للجانب الاردني لنفاذ الكميات الخاصة بموافقات الإدخال للبضاعة المسموح باستيرادها في اجازة الاستيراد.وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان تلقت “خطوة برس” انها أعادة ارسالية خشب روسي المنشأ للجانب الاردني لنفاذ الكميات الخاصة بموافقات الإدخال للبضاعة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك تعيد إرسالية خشب مخالفة الى الأردن وكالة خطوة برس.

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