هندسة الحشد تنفذ حملة لكري الأنهر والمبازل في البصرة (صور)

2019/07/26 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي، الجمعة، حملة كري وتطهير في المبازل والانهر الاروائية في محافظة البصرة دعما للموسم الزراعي.وقال موفدنا، إن الآليات التخصصية في الهندسة العسكرية للحشد الشعبي بالتعاون مع الموارد المائية في محافظة البصرة نفذت حملة كري وتطهير في المبازل والانهر الاروائية في ناحية الهارثة لإيصال الحصص المائية الكافية للمزارعين.وأضاف، أن الهندسة ...

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