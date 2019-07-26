2019/07/26 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة، ضبط عجلة مطلوبة والقاء القبض على سائقها في العاصمة بغداد.وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC” نسخة منه، ان “قوة من شرطة مركز صليخ التابعة الى قيادة شرطة بغداد، وخلال التفتيش الدقيق في سيطرة” العلاج الطبيعي” تمكنت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عجلة مطلوبة مع سائقها في بغداد المركز الخبري الوطني.

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