مزرعة خشخاش في الديوانية! والقوات الامنية تعتقل مالكها

2019/07/26 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]ضبطت القوات الامنية، مزرعة للمخدرات من نوع [الخشخاش] في قضاء الشنافية بمحافظة الديوانية.

وذكر مصدر أمني في تصريح صحفي انه "وبعد توفر معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة تم الحصول عليها من قبل المصادر السرية الخاصة تمكنت قيادة الشرطة[مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب] من ضبط ارض زراعية في ناحية الشافعية وتحديدا في قرية تسمى زويطة خاصة لزراعة نبات[الخشخاش] الذي يعد من المواد السامة والمخدرة والمحظور زراعته دولياً".وأضاف انه "تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالك الأرض".

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