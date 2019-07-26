النفط تعلن استئناف الضخ في أنبوب الغاز الوطني بعد معالجة تسرب الغاز

2019/07/26 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة النفط، عن الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لأنبوب الغاز الوطني الذي تعرض في وقت سابق الى نضح وتسرب في الكيلو متر 70 في محافظة المثنى واستئناف عمليات ضخ الغاز بالمستويات الطبيعية.

وقال مدير عام شركة خطوط الانابيب داود سالم في بيان تلقت وكالة كل العراق الاخبارية[اين] سخة منه، ان "الفرق الفنية والهندسية في الشركة استطاعت من معالجة مشكلة تسرب الغاز الذي تم اكتشافه في أنبوب الغاز الوطني وإعادة تأهيله بعد استبدال المقطع المتضرر واستئناف الضخ في فترة قياسية رغم الظروف الجوية السيئة وارتفاع درجة الحرارة في صحراء السماوة".وأضاف سالم ان "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان أوعز بمعالجة النضح او التسرب بفترة قياسية من دون تأثر محطات توليد الطاقة الكهربائية بعمليات التجهيز المقررة، وان الوزارة وفرت جميع متطلبات توفير الوقود البديل في حالة وجود نقص في ذلك، لكن إندفاع واصرار العاملين في شركة خطوط الانابيب تمكنت من إنجاز العمل بوقت قياسي وكان أنبوب الغاز الوطني قد تعرض أمس الى نضح في احد أجزاءه".ولفت الى انه "في محافظة المثنى، تحركت على أثره الفرق الفنية والهندسية لشركة خطوط الأنابيب النفطية ونجحت في معالجته واستئناف الضخ".وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت اليوم عن حدث نضوح في أنبوب الغاز الوطني المغذي لبعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط وبغداد، فجر اليوم الجمعة، مما ادى الى فقدان المنظومة الوطنية توليداً يقدر بـ ٨٥٠ ميگاواط تقريباً، مما سينعكس سلباً على ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في المناطق المذكورة لمدة يومين تقريباً".وأكدت الكهرباء "التواصل مع وزارة النفط لمتابعة صيانة الخلل والسيطرة عليه بأسرع وقت ممكن".ا

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