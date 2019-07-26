الداخلية التونسية تتخذ إجراءات استثنائية لتأمين موكب جنازة رئيس الجمهورية

2019/07/26 | 17:47

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الداخلية التونسية اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية لتأمين كل الفعاليات ذات العلاقة بحدث وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأشارت الوزارة في بلاغ أن الإجراءات تشمل تأمين محيط المستشفى العسكري وقصر قرطاج الرئاسي والمنافذ والمسالك المؤدية إليهما.

كما تولت مصالح الأمن تأمين مرافقة مركب نقل جثمان الفقيد من المستشفى العسكري إلى القصر الرئاسي بقرطاج، بالإضافة إلى وضع منظومة متكاملة خاصة باستقبال ضيوف تونس من ملوك وأمراء ورؤساء الدول والحكومات وممثلي مختلف المنظمات الإقليمية والدولية.

كما أفاد بيان الداخلية باتخاذ احتياطات استثنائية بتسخير كافة الإمكانية البشرية والمادية لتأمين موكب الجنازة في مختلف مراحله، مع الأخذ بعين الإعتبار مواكبة تجمعات المواطنين في مختلف المسالك.

وأشار إلى أنه تم إعداد مختلف الترتيبات الخاصة بالحدث والخطط الأمنية الاستثنائية بالتنسيق التام مع كل من المؤسسة العسكرية والإدارة العامة لأمن رئيـس الدولة والشخصيات الرسمية.

المصدر: سبوتنيك

بغداد اليوم _ متابعة

أكدت الحكومة الهندية، الجمعة، أن طهران أفرجت عن 9 بحارة هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة، بعد أن كانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها تسمح للسلطات الهندية بزيارتهم.

وقال السفير الإيراني لدى بريطانيا في وقت سابق من اليو

بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنّ الحكومة الفيدرالية في البلاد ستستأنف تنفيذ عمليات إعدام السجناء الصادرة بحقهم "عقوبة إعدام" بعد توقف دام 16 عاماً.

وقال المدعي العام الأمريكي وليام بار في تصريح صحفي أمس الخميس، إنه

بغداد اليوم-متابعة

اعتقلت السلطات الأمريكية 16 من عناصر مشاة البحرية الأميركية (مارينز) بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات، حسبما أعلن الجيش الأميركي، الخميس.

وتم توقيف الـ16 في قاعدة "كامب بندلتون" التابعة للمارينز في كاليفورنيا، على

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