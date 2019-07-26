تركيا تعلن خبرا مثيرا عن مدبر اغتيال نائب قنصلها في أربيل

2019/07/26 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر أمنية تركية لوكالة "الأناضول" تصفية مدبر الهجوم المسلح في عاصمة كردستان العراق أربيل، الذي نفذ يوم 17 يوليو وأسفر عن مقتل دبلوماسي تركي....

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