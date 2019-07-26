وزارة الصحة ترسل 10 حاويات محملة بالمحاليل الوريدية الى نينوى

2019/07/26 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة نينوى عن وصول 10 حاويات محملة بالمحاليل الوريدية من وزارة الصحة .وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور جاسم المعماري لوكالة وطن للانباء ان” وزارة الصحة قامت بارسال 10 حاويات محملة بالمحاليل الوريدية”.من جانبه قال مدير قسم الصيدلة في صحة نينوى الصيدلاني فواز عبد الكريم ان قسمنا قد استلم المحاليل وتم […]

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