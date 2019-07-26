منع بيع عقار سكنـي لوريث مواطنـة متوفيــة في بغداد

2019/07/26 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت وزارة الداخلية بيع عقار سكني في بغداد عائدا لمواطنة متوفية من قبل شخص انتحل صفة ابنها باعتماد وثائق ومستمسكات مزورة.واعلن مكتب المفتش العام في مديرية الأحوال المدنية ، عن ضبط عملية تزوير وانتحال للصفة قام بها شخص في دائرة أحوال الكاظمية المقدسة باعتماد صورة قيد لعام 1957 مزورة ، مثبت بها قيد مواطنة […]

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