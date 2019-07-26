2019/07/26 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن إتلاف شحنة من بيض المائدة يمنع استيرادها من أجل دعم المنتج المحلي في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.وقال بيان صادر عن مديرية إعلام هيئة المنافذ الحدودية إن البضاعة والتي تقدر بحوالي 1200 كارتون محملة على شاحنتين نوع براد، تمت عملية الاتلاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ تعلن إتلاف شحنة بيض حفاظاً على المنتج المحلي في منفذ الشيب المركز الخبري الوطني.

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