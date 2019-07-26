التونسيون يبكون رئيسهم السبسي ويفخرون بانتقال سلس للسلطة

2019/07/26 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تجمع يوم الجمعة مئات التونسيين أمام المستشفى العسكري بالعاصمة تونس تعبيرا عن حزنهم على وفاة رئيسهم الباجي قايد السبسي الذي توفي يوم الخميس بالمستشفى ونقل جثمانه إلى القصر الرئاسي بضاحية قرطاج قبل جنازة وطنية يوم السبت.وأعلنت الرئاسة يوم الخميس وفاة السبسي، الذي ساعد في قيادة الانتقال الديمقراطي في البلاد بعد

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