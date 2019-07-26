2019/07/26 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة ، أن حرائق اجتاحت آلاف الهكتارات من المحاصيل والنباتات في عدد كبير من مناطق البلاد، بسبب الحر والجفاف .وقال لودوفيك بيرات، الأمين العام المساعد لمديرية لواريه (وسط) ‘هذا وضع غير مسبوق في المديرية’، مشيراً الى ، ‘توقعنا الحرائق لكن ليس بهذا الحجم’.يذكر أن الحرائق […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب ارتفاع درجات الحرارة..الحرائق تجتاح فرنسا المركز الخبري الوطني.

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