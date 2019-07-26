المنافذ الحدودية: حرق 1200 كارتون من بيض المائدة بمنفذ الشيب

2019/07/26 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت هيأة المنافذ الحدودية عن إتلاف شحنة بيض المائدة يمنع استيرادها من أجل دعم المنتج المحلي في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان.وذكر بيان للهيأة تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان الحرق “تم بعد ضبط البضاعة والتي تقدر بحوالي 1200 كارتون محملة على شاحنتين نوع براد”.وأضاف ان “عملية الاتلاف […]

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