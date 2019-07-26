كوردي عراقي يتسنم منصبا في الحكومة الجديدة لبريطانيا وبارزاني يعلق

2019/07/26 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة تطلع الاقليم الى تعزيز التعاون الوثيق مع الحكومة البريطانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء.

جاء ذلك في تغريدة له بارك فيها للسياسي الكوردي ناظم الزهاوي لتعيينه وكيل وزارة الخارجية البرلمانية في وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في بريطانيا

وقال بارزاني "إنني أتطلع إلى تعزيز تعاوننا الوثيق معه ومع حكومة المملكة المتحدة الجديدة".

يذكر أن السياسي البريطاني الزهاوي الذي ترجع اصوله إلى العراق إلى عائلة الزهاوي الكوردية البغدادية المعروفة، وكان أصبح عضوًا في البرلمان البريطاني في انتخابات 2010 عن دائرة "ستراتفورد أون آيفون" مسقط رأس الكاتب المسرحي والشاعر وليام شكسبير، ليصبح أول عضو برلماني ترجع أصوله إلى إحدى العشائر الكوردية.

وكان الزهاوي المولد في العراق العام 1967، وصل الى بريطانيا وهو في سن تسع سنوات مع أسرته التي هربت خوفاً من بطش نظام صدام حسين، وهو ترعرع في منطقة "إيست ساسيكس" في جنوب لندن وتلقى تعليمه المدرسي في "كينغز كوليدج" في ويمبلدون في لندن، كما تلقى تعليمه الجامعي في "يونيفرسيتي كوليدج" التابعة لجامعة لندن.

وفي عام 1991، كان الزهاوي وزميله الكوردي بروسك صائب، مساعدين لجيفري آرتشر خلال حملته التي حملت اسم "الحقيقة البسيطة" لمساعدة الضحايا الأكراد من حرب الخليج.

كما ساهم في حملة آرتشر غير الناجحة لرئاسة بلدية لندن في عام 1998، وكان مستشارًا لحزب المحافظين في منطقة باتني في جنوب غرب لندن من عام 1994 إلى عام 2006.

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