الجبهة التركمانية تحذر من حرب اهلية في العراق بسبب امر يتعلق بالانتخابات المقبلة

2019/07/26 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي يوم الخميس من اندلاع حرب اهلية في العراق في حال عدم السيطرة على سجلات الناخبين في محافظة كركوك قبل موعد الانتخابات المحلية.

وقال الصالحي في تصريح نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، انه “قبل انتخابات المحافظات في كركوك, وهي واحدة من اكبر موارد النفط في العراق, فان السيطرة على سجلات الناخبين امر اساسي لحماية الوضع السياسي في العراق”.

واستدرك القول “والا فان هذه الانتخابات قد تؤدي الى حرب اهلية وتدهور الجيوسياسية للهيكل”.

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