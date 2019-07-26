عبء المواطنة

2019/07/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدوية الهلالي

في (بوست) طريف من منشورات الفيس بوك قال عراقي انه يفكر في السفر الى بنغلادش والحصول على الجنسية البنغالية ولما سأله صديقه عن السبب

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