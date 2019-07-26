2019/07/26 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد نصر الله: المقاومة كانت تعمل في ابعاد متعددة واستطاعت بالتعاون مع بقية الفصائل بان تصل الى التحرير في العام 2000 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 18:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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