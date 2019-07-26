البيت الأبيض: ترامب ملتزم بحماية مصالح واشنطن وحلفائها ضد تهديدات إيران في هرمز

2019/07/26 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أكد ​البيت الأبيض، اليوم الجمعة،​ أن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، ملتزم بحماية مصالح واشنطن​ وحلفائها ضد تهديدات ​إيران​ في مضيق هرمز.

يتبع ..

بغداد اليوم _ متابعة

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من مخاطر مرتفعة لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة في منطقة الخليج بسبب الخطوات المعادية لإيران، داعيا إلى تطبيع الوضع عبر مفهوم الأمن الجماعي.

وقال لافروف، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، الخميس، عن نية الحكومة العراقية لنقل عوائل داعش العراقيين و التي تسكن مخيم الهول في سوريا إلى محافظة نينوى وتحديدا إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل .

وقال دوبرداني في بيان تلقته (بغداد ا

بغداد اليوم _ متابعة

اقترحت النقابة البحرية الدولية "Nautilus International" اعتبار الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز "منطقة خطيرة"، الأمر الذي سيسمح بضمان تأمين إضافي على حياة وصحة البحارة في المنطقة.

وقالت نقابة البحارة

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