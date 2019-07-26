2019/07/26 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفضل الله تعالى ومنّه وبفيوضات ورعاية الإمام المهدي (عج) وصلت بعثة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) الى المدينة المنورة قادمة من النجف الأشرف لتستقر في مقرّ سكنها في المدينة المنورة وتبدأ عملها الإرشادي والتوعوي والوعظي، جرياً على سيرة الأئمة المعصومين سلام الله تعالى عليهم والسلف الصالح خلال مواسم الحجّ.وللتواصل مع البعثة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعثة سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) للحجّ تصل المدينة المنورة النعيم نيوز.

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