داعش يتسلل إلى قرية الإصلاح في ديالى ويضرم النار بإحدى العجلات المدنية

2019/07/26 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر محلي من محافظة ديالى، الجمعة، بأن عناصر تنظيم داعش بدأوا يتسللون إلى أطراف قرية الإصلاح بناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ”كلكامش برس”، إن “عناصر تنظيم داعش بدأوا يتسللون إلى أطراف قرية الإصلاح بناحية جلولاء شمال شرقي ديالى”.

وبيّن، أنهم “قاموا باضرام النار في سيارة أحد سكان الناحية، فيما تمكن الاهالي من مشاهدة العناصر ومطاردتهم وإخماد النار قبل توسعها”.

يذكر أن داعش تسلل الأسبوع الماضي الى القرية نفسها وقام بإحراق مركبة نقل مياه (تنكر) وساحبة زراعية.

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