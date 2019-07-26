بسبب عدم الالتزام.. فلسطين توقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل

2019/07/26 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف نائب رئيس حركة “فتح”، محمود العالول، الجمعة، سبب إيقاف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، كون الأخيرة تتجاهلها ولا تتعامل على أساسها.

وقال العالول، في حديث صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل لا أحد يلتزم بها سوى الجانب الفلسطيني، ولأجل ذلك أعلن الرئيس محمود عباس، عدم الالتزام بها أو وقف العمل بهذه الاتفاقيات ما دام الاحتلال غير معني بها”.

وأضاف أن “تنفيذ وقف التعامل بالاتفاقيات مع إسرائيل سيبدأ عبر لجنة فلسطينية لتطبيق هذا الأمر على الأرض لتضع آليات لذلك”.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، إيقاف العمل وفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، مؤكداً على أن الجانب الامريكي منحاز لإسرائيل.

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