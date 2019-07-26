2019/07/26 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا تفرج عن مواطن أمريكي محتجز بعد وساطة لبنانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 18:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا تفرج عن مواطن أمريكي محتجز بعد وساطة لبنانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا تفرج عن مواطن أمريكي محتجز بعد وساطة لبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).