2019/07/26 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل يمنح ٥٠٠ الف على كل هدف زورائي في شباك نادي الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 18:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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