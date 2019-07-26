تعرض سفينة شحن إيرانية لحادث قرب ميناء في بحر قزوين وإنقاذ 9 اشخاص

2019/07/26 | 18:26

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لحظة غرق سفينة شحن إيرانية قرب سواحل أذربيجان

تعرضت سفينة شحن إيرانية لحادث قرب ميناء في بحر قزوين

وأكدت الهيئة البحرية في أذربيجان في بيان، أن سفينة شحن إيرانية أطلقت نداء استغاثة بسبب حادث قرب ميناء في بحر قزوين، لافتة الى أنها أرسلت طائرتين مروحيتين وزوارق بحرية تابعة لحرس الحدود إلى موقع الحادث.

وأضافت الهيئة البحرية، أنها تمكنت من إنقاذ تسعة أشخاص كانوا على متن السفينة الإيرانية.

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