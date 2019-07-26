2019/07/26 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، بتقليل ساعات تجهيز الطاقة في مناطق الفرات الاوسط وبغداد لمدة يومين.وقال إعلام وزارة الكهرباء ، إن نضوحا حدث في انبوب الغاز الوطني المغذي لبعض محطات انتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الاوسط وبغداد، فجر اليوم الجمعة، ما أدى الى فقدان المنظومة الوطنية توليداً يقدر بـ ٨٥٠ ميگاواط تقريباً”.وأوضح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تخفيض ساعات تجهيز الكهرباء في الفرات الأوسط وبغداد ليومين النعيم نيوز.

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