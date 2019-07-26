ادارة نادي الطلبة تفاوض عدد من اللاعبين المميزين بالدوري وستجتمع معهم مساء اليوم بحضور المدرب علي هادي

2019/07/26 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارةناديالطلبةتفاوضعددمناللاعبينالمميزينبالدوريوستجتمعمعهممساءاليومبحضورالمدربعليهادي

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