تظاهرة لابناء الاقليات لالغاء قرار عبد المهدي سحب عناصر الحشد من سهل نينوى

2019/07/26 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر الالاف من أبناء الشبك والتركمان والاقليات الاخرى في مناطق سهل نينوى مطالبين بالغاء قرار رئيس الوزراء بسحب عناصر الحشد الشعبي من نقاط التفتيش الرئيسـة .وذكرت مراسلة وكالة وطن للانباء ان ” التظاهرة انطلقت من ناحية برطلة شرق بالموصل باتجاه منطقة كوكجلي وبازوايا شرق مشارف الموصل ، رافضين قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي […]

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