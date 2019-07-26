2019/07/26 | 18:34

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نيجيريا:استشهاد أكثر من 20 شخصاً !

الجمعة

26

تموز

2019 :

06:26 pm

10

الحركة الإسلامية في نيجيريا:استشهاد أكثر من 20 شخصاً خلال احتجاجات

العاصمة ابوجا التي قمعتها الشرطة هذا الأسبوع.

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