2019/07/26 | 18:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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نيجيريا:استشهاد أكثر من 20 شخصاً !
الجمعة
26
تموز
2019 :
06:26 pm
10
الحركة الإسلامية في نيجيريا:استشهاد أكثر من 20 شخصاً خلال احتجاجات
العاصمة ابوجا التي قمعتها الشرطة هذا الأسبوع.
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيريا:استشهاد أكثر من 20 شخصاً !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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