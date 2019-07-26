2019/07/26 | 18:34

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الاسترخاء في حمام دافئ قبل النوم يجنب الشعور بالأرق!

الجمعة

26

تموز

2019 :

06:16 pm

14

توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى أن الاستحمام أو الاسترخاء في

حوض ممتلئ بالمياه والصابون مساءً أمر يضمن لنا التخلص من مشكلة الأرق

والانخراط بشكل سريع في النوم.



وأشار الباحثون إلى أن نتائج دراستهم

التي أجروها بهذا الخصوص في جامعة تكساس أظهرت لهم أن الاستحمام قبل

موعد النوم المعتاد بساعة ونصف أمر يعمل على تعزيز وقت النوم وتحسين

جودته بشكل كبير، موضحين أن الاستحمام بمياه تتراوح درجة حرارتها بين

40 و42.5 درجة مؤوية يعد مثالياً ويُسَرِّع النوم بما يصل ل 10 دقائق.

وأضاف الباحثون أنهم اكتشفوا أيضاً أن الحمامات الدافئة تعيد توجيه

الدورة الدموية إلى اليدين والقدمين، وهو ما يؤدي لانخفاض درجة حرارة

الجسم الأساسية، مما يحفز ساعة الجسم الداخلية للتفكير بأن الوقت قد

حان بالفعل للنوم، وذلك مع العلم بأن درجة حرارة الجسم تنخفض بشكل

طبيعي في الفترة التي تسبق النوم مباشرة.



وقال الباحثون في سياق

دراستهم التي نشرت بمجلة مراجعات طب النوم "يُوصَى في الغالب بتسخين

الجسم بشكل غير مباشر عن طريق المياه، كما يحدث عند أخذ دش أو حمام

دافئ، وذلك لأنه ثبت أن تلك الطريقة تحظى بفعالية في مكافحة الأرق.

ومع هذا، فإننا لم نستوضح بصورة تامة الآلية أو الأسباب التي تقف وراء

حدوث ذلك".

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