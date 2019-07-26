2019/07/26 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية ، اللواء سعد معن، اليوم الجمعة، القبض على عنصر بـ “حسبة داعش” في أيسر الموصل.وقال معن في بيان له اليوم، إن “قوة من مديرية شرطة ابي تمام (مركز الرشيدية)، وبناء على مذكرة قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين، تمكنوا من القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية”.وأوضح , …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على قيادي كبير بجماعة “داعش” في أيسر الموصل النعيم نيوز.

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