2019/07/26 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة تطلع الاقليم الى تعزيز التعاون الوثيق مع الحكومة ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كوردي عراقي يتسنم منصبا في الحكومة الجديدة لبريطانيا وبارزاني يعلق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كوردي عراقي يتسنم منصبا في الحكومة الجديدة لبريطانيا وبارزاني يعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).