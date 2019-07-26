ممثل المرجعية العليا:طبقة الشباب تحتاج إلى مزيد من الاهتمام ومسؤولية ذلك مشتركة

2019/07/26 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثل المرجعية الدينية العليا السيد احمد الصافي، خلال خطبة الجمعة، إلى الاهتمام بشكل خاص بشريحة الشباب في المجتمع من قبل الدولة والأسرة والمنظمات المختصة وغيرها، فيما حذر الشباب من “التمرد والرفض”.وقال السيد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة ، إن “طبقة الشباب تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، باعتبارها الطبقة الفاعلة في المجتمع ومسؤولية ذلك

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