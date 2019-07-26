2019/07/26 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مجلس امن اقليم كوردستان يوم الجمعة عن القاء القبض على 6 متهمين بالضلوع في تنفيذ الهجوم الذي استهدف مطعما وسط مدينة اربيل واسفر عن مقتل نائب القنصل التركي ومواطنين اثنين من الاقليم.

وعرض مجلس امن الاقليم اعترافات المتهمين الستة واسماءهم وكيفية تنفيذ الهجوم بتسجيل فيديوي ارفقه ضمن البيان.

تتمة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس امن كوردستان يعلن القبض على 6 بتهمة تنفيذ هجوم اربيل: العملية خطط لها من قنديل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس امن كوردستان يعلن القبض على 6 بتهمة تنفيذ هجوم اربيل: العملية خطط لها من قنديل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).