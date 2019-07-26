2019/07/26 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تغريدة على تويتر إن ميركل تحدثت هاتفيا مع بوريس جونسون يوم الجمعة قبل خلالها رئيس الوزراء البريطاني الجديد دعوتها لزيارة برلين.وكتبت المتحدثة أولريكا ديمر ”هنأته على توليه المنصب الجديد وتمنت له التوفيق في المسؤوليات الثقيلة التي تنتظره… الموضوعات الرئيسية شملت خروج بريطانيا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ميركل تدعو جونسون لزيارة برلين وكالة خطوة برس.

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