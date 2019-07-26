2019/07/26 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مسعى لإنهاء السباق على الشعبية بين المستخدمين، بدأت “إنستغرام” حجب علامات الإعجاب على المنشورات في بعض البلدان ما يشكل بداية رد قد لا تكون كافية على “الضغط” الاجتماعي الممارس من الشبكات الإلكترونية والذي يؤثر سلباً في أحيان كثيرة على الفئات الشابة.ويقول عالم الاجتماع الفرنسي ستيفان هوغون المتخصص في الابتكارات الاجتماعية والتكنولوجيا لوكالة فرانس برس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنستغرام تلغي ميزة الاعجاب في بعض الدول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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